Lerici, XLIV Campionato Italiano Open J24: dopo sei prove è in testa La Superba

Con una splendida giornata di maestrale sostenuto e sole, un grande spettacolo offerto in mare da ventiquattro agguerriti equipaggi in rappresentanza delle numerose flotte italiane J24, tre prove combattute e impegnative e un monotipo, il più diffuso al mondo, che si dimostra sempre divertente e di grande livello tecnico, sta proseguendo con successo nelle acque di Lerici il XLIV Campionato Italiano Open J24 organizzato sino a domenica dal Circolo della Vela Erix su delega della FIV e con il patrocinio del Comune di Lerici.

Le prime due vittorie di giornata sono andate ai campioni in carica di Ita 416 La Superba, il J24 del Gruppo Sportivo della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno che nella prima prova ha preceduto sul traguardo Ita 443 Aria della LNI Olbia con il capo flotta sardo Marco Frulio al timone e Ita 438 Rabbit armato da Francesco Nucara e timonato da Fabio Ascoli (VelaMare), mentre nella seconda Ita 487 American Passage del Capo Flotta Roma Paolo Rinaldi (LNI Anzio) e Ita 498 Pilgrim del capo flotta del Lario Mauro Benfatto e timonato da Fabio Mazzoni (LNI Mandello del Lario).

A vincere la terza ed ultima prova di giornata, invece, è stato Ita 304 Five for Fighting armato e timonato da Eugenia De Giacomo Pitanti che ha lasciato nella scia Ita 469 Bruschetta Guastafeste armato da Sonia e Alessia Ciceri e Ancilla Scaccia e timonato da Pierluigi Puthod (LNI Mandello dL) e Ita 438 Rabbit armato da Francesco Nucara e timonato da Fabio Ascoli.

La classifica provvisoria stilata al termine della seconda e penultima giornata di gare, dopo sei prove e uno scarto, vede pertanto saldamente al comando Ita 416 La Superba (MM 8 punti; 2,1,3,1,1,BFD). Conferma la seconda posizione Ita 469 Bruschetta Guastafeste (LNI Mandello del Lario; 16 punti; 6,3,1,4,6,2), seguito al terzo posto dal vincitore della prima regata del Campionato Ita 443 Aria della LNI Olbia (LNI Olbia; 23 punti; 1,11,7,2,4,9). Segue, ex aequo a 23 punti, Ita 498 Pilgrim (LNI Mandello del Lario; 3,5,5,7,3,10) e in quinta posizione Ita 304 Five for fighting (CCRdLauria; 26 punti; 4,4,9,8,11,1).

