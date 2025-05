Varazze. La Lega Navale Italiana – Sezione di Varazze è orgogliosa di presentare il nuovo progetto “Liberi Tutti”, un’iniziativa rivolta a persone con disabilità motoria che desiderano vivere il mare senza barriere.

L’appuntamento da non perdere è fissato per le ore 17.00 di sabato 31 maggio 2025, presso la sede della locale LNI, in via dei Tornitori 10, nel porto turistico Marina di Varazze.

