Nuove medaglie per Esordienti A e B e Cadette della spezzina Asd Judo Insieme, che sabato ha partecipato alla Sharin Judo Cup presso il palazzetto comunale di Quiliano (Savona). Conquista la medaglia d’oro Manuel Ingrosso nella categoria 42kg Esordienti B; quindi medaglia d’argento per Chiara Rovagna, categoria 63 kg Esordienti B e per Elia Vitelli nella 38 kg, sempre Esordienti B.

Nella categoria esordienti A conquista la medaglia di bronzo Cristian Raffaelli nella categoria 50 kg e mentre nella categoria Cadette 48 kg Elisa Venturini ha conseguito il secondo posto.

Ottime prestazioni per Mario Punzo nella categoria 50kg Esordienti B e per Cristian Cruz Marte nella categoria 50 kg Esordienti A.

L’articolo Medaglie e prestazioni convincenti a Quiliano per l’Asd Judo Insieme proviene da Città della Spezia.

