Natale: “Meloni-Salvini tagliano i fondi per le strade, Peracchini allarga le braccia”

“La verità è che se Peracchini intende opporsi ai tagli alle risorse per la manutenzione delle strade provinciali, deciso dal governo Meloni, con lo stesso entusiasmo e la stessa efficacia con cui ha provato a difendere il trasporto pubblico locale dai tagli del suo collega Bucci, allora è già chiaro: siamo soli. Dovremo cavarcela senza di lui”. Lo dice Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico con riferimento alla norma contenuta nel Milleproroghe. Si tratta di una cifra che l’Unione nazionale delle Province calcola in 1,7 miliardi di euro entro il 2028. “Le uniche vere specialità del sindaco della Spezia e presidente della Provincia sono puntare il dito altrove oppure provare a cambiare discorso per distrarre l’attenzione su temi che non hanno alcuna attinenza con l’attualità. Un esercizio sterile, soprattutto se non si è in grado di assumersi nemmeno un grammo di responsabilità rispetto al presente”.

“Invitiamo Peracchini, per una volta, a smettere i panni del militante di partito e a indossare quelli, più scomodi, del rappresentante istituzionale. Dovrebbe farlo per rispetto verso i territori, i cittadini e le imprese che lo hanno eletto e che oggi si trovano ad affrontare l’ennesimo colpo basso – conclude Natale -. Perché è bene dirlo con chiarezza: il taglio alle Province è una scelta politica deliberata del governo Meloni e del ministro ai trasporti Matteo Salvini. E colpirà proprio le realtà come le nostre, che invece avrebbero bisogno di maggiori risorse”.

