Parte con sole e sottili velature quest’ultima domenica di maggio

Cosa attendersi dal meteo per quest’ultima domenica di maggio spezzina? La giornata, rileviamo dal bollettino Arpal, parte con una mattinata soleggiata con sottili velature in transito, che potranno andare farsi più spesse nel pomeriggio, “con addensamenti localmente compatti sui rilievi”, spiega l’Agenzia. Per la serata attesa una ulteriore affermazione della nuvolosità. Per quanto riguarda le temperatura, la Liguria oggi vedrà massime generalmente in aumento e minime in diminuzione all’interno e in salita sulla costa. Il termometro alla Spezia starà tra i 15 e i 25 gradi; a Varese Ligure tra i 10 e i 24.

