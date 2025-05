“Penelope”degli Evasi torna a casa, dal Dialma è partita due anni fa per vincere quindici premi

Come tutti i viaggi belli e lunghi arriva il momento di pensare al rientro e magari a prepararsi per qualche altra avventura dopo aver fatto i dovuti festeggiamenti con gli amici più cari. Per questo motivo la Compagnia degli Evasi, affiliata F.i.t.a, a più di due anni dall’esordio e 15 premi vinti a livello nazionale, ripropone alla Spezia lo spettacolo “Penelope, l’eredità delle donne” scritto da Marco Balma con la regia e riadattamento di Vanessa Leonini e cinque magnifiche attrici in scena, Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro.

L’appuntamento per questa “festa spettacolo” è fissato per giovedì 29 maggio alle 21, al Teatro Dialma Ruggiero, sarà occasione per fare festa col pubblico, che tanto amorevolmente lo ha sostenuto. . “Penelope l’eredità delle donne” questo è il titolo completo, grazie ai premi ricevuti è stato inserito nelle stagioni di teatro professionistico del Teatro Sacco di Savona, del Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, del Teatro Sipario Strappato di Genova, e del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra.

