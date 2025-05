“Puntata” cellese per le ex concorrenti di The Golden Bachelor che hanno raggiunto Patrizia Santoro

Celle Ligure. Per mesi le abbiamo viste alla conquista del cuore di Massimiliano Pace, lo scapolo d’oro: “The Golden Bachelor”. Otto puntate, la splendida villa romana. Feste in piscina, cene, approcci sentimentali e qualche sgambetto. Una gara, insomma, per il reality in onda su Real Time.

Erano 16 le ladies. Ognuna con la sua personalità. Noi ne abbiamo incontrate tre. A Celle. Perché da qui è partita per l’avventura televisiva la nostra Patrizia Santoro che Tiziana Sodano e Lara Misilmeri sono venute a trovare. Eleganza, simpatia, grinta e determinazione. Sono queste le caratteristiche che le accomunano. Le abbiamo conosciute durante la loro visita a Celle, in occasione della manifestazione benefica “La cena delle rose”.

» leggi tutto su www.ivg.it