Recco: festa della focaccia, punti di distribuzione presi d’assalto e forni sotto pressione

Festa della focaccia a Recco. La distribuzione gratuita è iniziata con l’accompagnamento della Filarmonica Rossini. Lunghissime code e, come si sul dire, punti di distribuzione presi d’assalto. Forni sotto pressione tanto che, in via Assereto, è bruciata la canna fumaria di un panificio.

Oltre trenta i pullman arrivati in mattinata tre dei quali provenienti da Zurigo e posteggiati nelle vie Pisa e Trieste; grazie anche ad una puntuale organizzazione della viabilità. Sotto i portici del Comune in piazza Nicoloso, allestita da Carlo Guglieri, una mostra fotografica sulla feste dell’8 settembre e Sagra del fuoco. Massiccia presenza di carabinieri, polizia municipale, associazioni nazionali Alpini, Carabinieri e Protezione civile. Sempre attivi i volontari della Pro Loco.

» leggi tutto su www.levantenews.it