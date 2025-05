Sestri: le spiagge (anche a numero chiuso) dove cani e gatti possono accedere

Il Comune di Sestri Levante ha emesso un’ordinanza che stabilisce le norme balneari per l’accesso a cani e gatti sul litorale.

Ordinanza

1. E’ ammesso l’accesso degli animali domestici (meglio identificati come cani e gatti) nelle seguenti porzioni di arenile, come meglio rappresentate nelle allegate planimetrie:

1.1. nella stagione balneare (dal 1 maggio al 30 settembre):

a) porzione di spiaggia libera in località Pietracalante per un fronte mare di m 35 con superficie pari a mq. 1.000 (allegato 1);

b) porzione di litorale sita in loc. Riva Trigoso, nel tratto di spiaggia libera compreso tra il deposito barche DB13 in sponda sinistra del T. Petronio e la barra di foce del T. Petronio naturalmente variabile in base all’andamento del corso d’acqua per

una superficie di circa mq. 1.500.

Le aree individuate ai precedenti punti a) e b), fino al 1 giugno, non sono attrezzate né recintate. L’area alla foce del Torrente Petronio sarà individuata con un cartello corredato da planimetria, al fine di non interferire, mediante la posa di

pali, col deflusso delle acque.

c) porzione di spiaggia in concessione a stabilimenti balneari, previa istanza di autorizzazione ex art. 24 da parte dello stesso concessionario. L’istanza deve indicare la porzione di arenile da destinare ad ospiti con animali domestici e

individuare le misure volte all’accoglienza degli animali, nel rispetto della tutela e del benessere degli stessi, come disciplinato dalla L. n. 181/1994 e dalla L. R. n. 23/2000 e dalle indicazioni dell’art. 2 della presente ordinanza;

