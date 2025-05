Svastica e bruciature sullo schermo dell’arena estiva del Cinema Italia

Atto vandalico a danno del telo dell’arena estiva del Cinema Italia di Sarzana, tradizionale rassegna, la cui partenza è prevista nelle prossime settimane, che si svolge nell’area allestita a fianco della sala parrocchiale e della concattedrale di Santa Maria. “Questa è l’immagine dello schermo estivo del Cinema Italia bruciato e bucato ed imbrattato con una svastica. Si rimane colpiti, con un profondo dispiacere – si legge nel post diffuso sui social network dal Cinema Italia -. Perché è come se fosse stato oltraggiato un luogo caro, quello respirato e vissuto da migliaia di cittadini in tutti questi anni. Un luogo, insomma, che un po’ ci appartiene. Questo il punto: non si devasta ciò che è sentito e percepito come proprio. L’atto vandalico è il segno di un legame che non c’è, di un rapporto che non si è creato. In questo caso con la cultura”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com