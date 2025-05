Tavernelle, ritrovato senza vita giovane spezzino dato per disperso

Tragico rinvenimento in Lunigiana. Erano all’incirca le 5 di questa mattina quando nei pressi di Via Provinciale in località Tavernelle, comune di Licciana Nardi (MS), è stato trovato il corpo senza vita di un giovane. Si tratta del 20enne Samuel Bottarelli, originario di Sarzana e residente alla Spezia. Era stato dato per disperso ed erano in corso le ricerche. Dalle prime informazioni raccolte, il ragazzo sarebbe deceduto in seguito a un incidente motociclistico. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario.

