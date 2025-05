Tir ribaltato in A10, una domenica infernale: autostrada riaperta a una corsia dopo otto ore

Genova. È stata riaperta intorno alle 18.00 una corsia dell’autostrada A10 in direzione Genova, dopo l’incidente che ha visto coinvolto un tir ribaltato nella galleria Cantarena tra i caselli di Genova Pegli e Genova Aeroporto domenica mattina provocando la chiusura totale del tratto dal bivio A10/A26 a Genova Aeroporto. L’autostrada chiuderà nuovamente nella notte per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione in previsione della riapertura completa lunedì mattina.

Pesantissimi i disagi in giornata. Il traffico è rimasto bloccato con gravi ripercussioni sull’Aurelia, congestionata dall’estremità occidentale della città fino a Sestri Ponente, ma anche in A26 e di conseguenza sulla provinciale del Turchino. Migliaia gli automobilisti bloccati in coda per ore, con personale di Autostrade a distribuire bottigliette d’acqua per alleviare il disagio.

