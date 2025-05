Video – Spezia si colora di bianco: scooterata e migliaia di persone a caricare la squadra di D’Angelo

Si colora di bianco Spezia, che accompagna lo Spezia di Luca D’Angelo all’appuntamento con la storia. Nel pre partita della sfida contro il Catanzaro (in programma al Picco alle 19.30 con lo stadio già sold-out, ndr) i tifosi hanno accolto la squadra dall’hotel in cui era in ritiro, per scortarla fino allo stadio con la consueta scooterata, che accompagna lo Spezia in tutti gli appuntamenti più importanti ormai da qualche anno.

Una marea di motorini ha colorato la città, con fumogeni e cori per i ragazzi di D’Angelo, ad un passo dalla finale. Migliaia di persone in strada per caricare i ragazzi, che cercheranno di conquistare sul campo l’ultimo atto per continuare a sognare la promozione in Serie A.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com