A Cremona parte la prevendita per la finale: attese novità per il settore ospiti

Comincerà alle ore 12.00 di oggi, lunedì 26 maggio, la prevendita dei biglietti per Cremonese-Spezia di giovedì 29 maggio, inizialmente riservata solo agli abbonati e ai titolari della Cremo Card, la tessera di fidelizzazione del club grigiorosso. Dalle 10 di mercoledì inizierà invece la vendita libera per riempire uno Zini che viaggia verso il tutto esaurito per la partita più importante dell’anno.

Si dovrà attendere invece la terza fase per l’inizio della vendita per il settore ospiti dello stadio di Cremona, riservato ai tifosi dello Spezia. Come si legge sul sito della Cremonese, il club attende le disposizioni del GOS e della Questura, che una volta espresse daranno il via alla vendita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com