Alla Liberi Tutti le presentazioni di “2 voci” e “Rosso profondo”, al Laboratorio Lunatica quella di “Questa terra è donna”

Tre presentazioni di libri a cura della libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia) nei prossimi giorni. Si inizia giovedì 29 maggio alle 18 presentazione del libro 2 voci, di Gabriella Tartarini. Dialoga con l’autrice Simona Albano.

“Questo libro è un invito ad immergersi nella bellezza della poesia, a lasciarsi trasportare dalla melodia delle parole e a scoprire il significato nascosto dietro ogni verso”, leggiamo nella nota di presentazione dell’incontro. Seguirà, venerdì 30 maggio, alle 18.30, al Laboratorio Lunatica (via Genova 175) la presentazione di Questa terra è donna. Movimenti

femminili e femministi palestinesi, di Cecilia Dalla Negra (Astarte edizioni). “Questa terra, sorella mia, è una donna. Partendo da questo verso della poeta Fadwa Tuqan – leggiamo nella presentazione -, il libro di Cecilia Dalla Negra ripercorre la storia dei movimenti femminili e femministi palestinesi dagli inizi del Novecento sino ai giorni nostri. In un contesto segnato da conflitti, occupazioni e rivoluzioni, le donne palestinesi hanno tracciato un cammino di resistenza, emancipazione e lotta politica che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei femminismi mondiali”. Infine sabato 31 alle 18.30 sarà presentato alla Liberi Tutti Rosso Profondo, di Antonio Paolacci e Paola Ronco (Ubagu press). Dialoga con gli autori Susanna Raule. “Il 15 settembre 1991, sotto un viadotto della tangenziale torinese, viene ritrovato il corpo senza vita di una donna vestita con un abito rosso in chiffon di seta. I giornali la chiamano subito la «signora in rosso», citando il titolo di un film di qualche anno prima, e così ancora oggi è ricordata – riporta la nota di presentazione -. Il suo nome vero è Franca Demichela, ha 48 anni, è figlia di un dirigente Fiat ed è sempre stata considerata una persona stravagante. Il caso, rimasto irrisolto, vede tra i principali sospettati il marito Giorgio Capra, 49 anni, impiegato Fiat, e un gruppo di tre «slavi» che Franca ha incontrato la sera prima della morte. Inquirenti e opinione pubblica si dividono presto in due fazioni opposte, simboleggiate dalla rivalità accesissima tra polizia e carabinieri, che si ritrovano entrambe a indagare con convinzioni molto diverse. Trent’anni dopo, scavando fra testimonianze e archivi, una coppia di scrittori inizia a raccontare quel caso proprio quando la procura decide di riaprirlo”.

