Banconisti, cassieri, mulettisti. La grande distribuzione cerca lavoratori: Recruiting day alla Spezia e Sarzana

Scatta una nuova selezione, tramite Recruiting day, nel settore della grande distribuzione sia alimentare che non: quindi dal supermercato al “fai da te” e non solo. Le realtà del territorio che saranno presenti cercano in particolare: addetti alle operazioni di cassa, banconisti di gastronomia, salumeria, macelleria, panetteria. Tra le altre figure richieste: addetti reparto ortofrutta, all’allestimento scaffali, magazzinieri e mulettisti, tirocinanti assistenti alla vendita e tirocinanti addetti di supermercato. Qui la locandina dell’evento.

L’evento si svolgerà in presenza dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Alla Spezia, l’appuntamento è in Via XXIV Maggio n. 22, mentre a Sarzana presso il Centro per l’Impiego di Via XX Settembre 30 G. L’organizzazione è frutto della collaborazione con diverse agenzie per il lavoro e aziende locali.

Per consultare i dettagli specifici di ogni annuncio, inclusi i requisiti richiesti, è necessario visitare il portale Formazione Lavoro di Regione Liguria al seguente link: https://formazionelavoro.regione.liguria.it.

