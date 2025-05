“Bioblitz” tra Luni e Marinella con la Società Naturalistica Spezzina

La Società Naturalistica Spezzina propone un “bioblitz” tra Luni e Marinella nei giorni 30-31 maggio e primo giugno. “Durante le uscite si imparerà ad utilizzare applicazioni per la determinazione di specie animali e vegetali e si incontreranno anche gli esperti che hanno accolto l’invito a mettere al servizio dell’iniziativa le proprie competenze scientifiche: botanici, entomologi, erpetologi, ornitologi… – spiegano i promotori – Il fine è quello di rilevare specie animali e vegetali e segnalarle alle autorità preposte alla loro conservazione e gestione (le due aree sono in gran parte comprese in una Zona Speciale di Conservazione). La zona di Prada Padule a Luni e l’area della Tenuta di Marinella, pur essendo state bonificate ormai da secoli, sono infatti ancora caratterizzate dalla presenza di canali, piccoli stagni, prati umidi che ospitano specie animali ormai scomparse in altre parti del territorio. Sono inoltre un importante sito per lo svernamento degli uccelli e per la sosta durante le migrazioni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco di Montemarcello Magra-Vara e con il patrocinio dei Comuni di Castelnuovo Magra e Sarzana; quello di Luni è in fase di approvazione”.

