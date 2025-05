Chiavari: A-12, un morto e due feriti gravissimi trasportati in ospedale da Drago e Grifo

Gravissimo incidente poco dopo le 20.00, sulla A-12 in direzione sud all’interno della galleria dell’Anchetta, tra gli svincoli di Rapallo e Chiavari. II bilancio è di un morto e due feriti gravissimi trasportati con gli elicotteri Drago e Grifo, decollati rispettivamente da Sestri Ponente e da Albenga, al pronto soccorso del policlinico San Martino. L’autostrada è chiusa al traffico. Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti due motociclsti che viaggiavano sullo stesso mezzo e un furgone. Alle 22 la polizia stradale di Sampierdarena sta ancora ricostruendo la dinamica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, la Croce Verde di Chiavari, la Croce Bianca e i Volontari del soccorso di Rapallo. Una delle persone, di cui non è al momento dato sapere l’età, è morta sul colpo. Per le altre due, stabilizzate dal medico del 118, gravissime e in codice rosso, si è reso necessario l’immediato trasporto in ospedale. L’autostrada è chiusa al traffico a Rapallo e si sono formate lunghe code; gli automobilisti escono a Rapallo, proseguendo lungo la via Aurelia fino a Chiavari per poi rientrare. Presenti anche le maestranze di Autostrade per bonificare la carreggiata non appena ci sarà il nulla-osta per trasferire la salma all’obitorio di Genova. I mezzi sono stati sequestrati.

