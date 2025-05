Chiavari: “Panchina dell’inclusione”, la richiesta da Antonio Bertani (Pd)

Da Antonio Bertani, consigliere comunale – Partito Democratico



Una “Panchina dell’inclusione” anche a Chiavari: presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno per un arredo urbano davvero accessibile

Nei giorni scorsi ho depositato ufficialmente, presso il Comune di Chiavari, un ordine del giorno volto a promuovere l’installazione di una “Panchina dell’inclusione” sul nostro territorio comunale.

Si tratta di un’iniziativa simbolica ma dal forte valore concreto: l’obiettivo è realizzare un arredo urbano accessibile anche alle persone con disabilità motorie, in particolare a chi si muove in sedia a rotelle. La panchina, infatti, integra uno spazio dedicato che consente una fruizione paritaria e condivisa, senza barriere.

Tale proposta nasce dalla convinzione che il principio dell’inclusione debba tradursi in azioni tangibili, capaci di rimuovere ostacoli fisici, sociali e culturali che limitano la piena partecipazione alla vita della comunità. Diverse città italiane hanno già adottato questo simbolo di attenzione, rispetto e accoglienza. È tempo che anche Chiavari faccia la sua parte.

L’ordine del giorno, che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale, impegna Sindaco e Giunta a:

• installare una “Panchina dell’inclusione” accessibile e fruibile da tutte e tutti;

• individuare un luogo pubblico significativo e ben frequentato (come una piazza, un parco o un’area scolastica);

• coinvolgere nella progettazione e/o nell’inaugurazione associazioni, scuole e realtà del territorio impegnate sui temi dell’inclusione;

• affiancare alla panchina una targa esplicativa sul suo significato e valore simbolico;

• promuovere un momento pubblico di sensibilizzazione e confronto con la cittadinanza.

Questa proposta vuole essere un primo passo verso una città più attenta, giusta e accogliente. Spero che possa raccogliere il sostegno di tutto il Consiglio Comunale e diventare presto realtà.

