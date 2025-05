Comunali, Bucci: “Non sono responsabile della sconfitta, il cambiamento fa sempre bene”

Genova. Bucci responsabile della sconfitta? “Assolutamente no. Io mi sento responsabile del fatto che la città è cresciuta moltissimo“. E poi “il cambiamento fa sempre bene, a me piacciono i cambiamenti“. Il presidente della Regione Liguria non fa mea culpa dopo la vittoria di Silvia Salis alle comunali e sottolinea che la sconfitta “è di tutti”. Come prima cosa le fa le “congratulazioni” e riconosce che “chi ha vinto ha sempre ragione: di sicuro ha fatto un lavoro migliore di come l’abbiamo fatto noi”.

Momenti di fair play dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi, ma non ci sono rimpianti da parte del governatore: “Cosa abbiamo sbagliato? Se lo sapessi non avremmo perso, vedremo tra un po’ di giorni”. Bucci difende la scelta di candidare Piciocchi: “Lo ricandiderei, era il miglior candidato che avevamo noi in questo periodo e quindi il migliore che c’è”. E non rimpiange il salto in Regione: “Probabilmente a molti non è piaciuto, molti mi hanno scritto dicendo: dovevi rimanere. Qui io ho cercato di spiegare che fare il presidente della Regione per Genova è più importante che fare il sindaco, perché se il presidente della Regione non aiuta, per il sindaco è difficile arrivare a fare certe cose. Questo lo prevedono la burocrazia e l’amministrazione normale”.

» leggi tutto su www.genova24.it