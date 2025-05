Comunali, l’analisi di Rixi: “L’inchiesta è stata un tema detonante, ora opposizione costruttiva”

Genova. “C’è stata un’inchiesta che ha sconvolto la regione e la città di Genova. Questo è uno dei temi detonanti che ci sono stati all’interno del centrodestra, dopodiché le dinamiche si analizzeranno”. Così il segretario della Lega Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti, spiega la sconfitta alle comunali e la vittoria di Silvia Salis.

“Onori a Salis e al centrosinistra, particolarmente al Partito Democratico che ha fatto un’ottima performance in città – esordisce -. Non credo ci sia un effetto Bucci o altro. Siamo partiti dalle regionali con un punto ancora in meno rispetto alla situazione attuale, quindi qualcosa è stato recuperato, però ovviamente troppo poco per riuscire a tenere Genova a portarla comunque al ballottaggio. Un risultato importante che dimostra anche una voglia probabilmente di cambiamento all’interno della città di Genova. Poi il tema sicuramente sarà da analizzare nelle prossime settimane”.

» leggi tutto su www.genova24.it