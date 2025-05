Comunali, Piciocchi: “La Genova che lasciamo è migliore di quella che abbiamo trovato”

Genova. E’ arrivato al point per mano con la moglie Emma Costa ed è stato accolto da un abbraccio della sorella Gigliola e da un applauso dei suoi sostenitori, di coloro che lo hanno seguito passo per passo in questi tre mesi di campagna elettorale e, ancora prima, nel periodo da vicesindaco reggente, ma quando ha iniziato a parlare, Pietro Piciocchi, non ha nascosto una forte emozione, soprattutto nel ringraziare chi gli è stato vicino: la famiglia, i collaboratori, i volontari, i candidati ma anche i dipendenti comunali e quelli delle partecipate.

Poi la parte più dura, il riconoscimento della sconfitta e i complimenti “vivissimi” a Silvia Salis che chiama “il nuovo sindaco di Genova” – come tutti gli esponenti del centrodestra non ce la fa a usare il sostantivo al femminile – “Le auguro di lavorare sempre per il bene di questa città, lei è il nostro sindaco e sicuramente sapremo tutti collaborare con lei con uno spirito di lealtà in maniera assolutamente costruttiva mettendo al centro solo ed esclusivamente il bene di Genova. Quindi complimenti ancora e ovviamente avrà tutta la mia disponibilità i prossimi giorni per il passaggio di consegne“.

» leggi tutto su www.genova24.it