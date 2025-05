Lavagna: 118; raffica di incidenti e tra le emergenze 5 in codice rosso per crisi cardiologiche

Decine di interventi sanitari al 118 di Lavagna: crisi respiratorie, neurologiche, gastroenteriti. Ben cinque pazieni in codice rosso per crisi cardiocircolatorie. E poi tanti incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Tra gli altri, a Cogorno in via 25 Aprile alle 14.15 circa, incidente con un 51enne che ha subito un trauma cranico; trasportato dalla locale Croce Rossa al “pronto” di Lavagna. Mezz’ora dopo in corso Garibaldi a Chiavari è una donna ad essere soccorsa dalla Croce Verde a seguito di un incidente motoclistico; viene trasferita al pronto soccorso. Alle 16.40 il teatro di un incidente è via 25 Aprile a Lavagna, con un 70enne che accusa dolori al rachide; interviene il medico del 118 con la Croce Verde di Lavagna che trasporta il ferito al pronto soccorso; presente la polizia municipale.

» leggi tutto su www.levantenews.it