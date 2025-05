Millesimo d’Eccellenza, Bove: “I migliori dedicati a una causa che ora mi dà soddisfazione quadrupla”

Avevo la possibilità tra i 24 e i 28 anni di giocare in Promozione, le offerte non mancavano, ma ho preferito rimanere nel Millesimo. Lo ammette Michelangelo Bove, ma solo un volta che glielo viene fatto notare esplicitamente perché il messaggio che non deve assolutamente passare è che la sua lunga militanza in giallorosso sia stato un sacrificio. Ho dedicato, non sacrificato, gli anni migliori della mia carriera sportiva al Millesimo, puntualizza.

Bove, classe 1992, dopo le giovanili al Savona e le prime esperienze alla Cairese, avrebbe potuto andare a caccia di rimborsi in provincia, ma la scelta di rilanciare il Millesimo insieme al gruppo storico di ragazzi millesimesi ha prevalso, col rischio di guardarsi indietro con un po’ di rammarico. E invece, ha ottenuto anno dopo anno, tre promozioni e una Coppa Liguria. Tempo investito per il futuro per una soddisfazione quadrupla.

