Monterosso, al via all’Enoteca internazionale la rassegna “Vino, produttori e arte”

Si apre all’Enoteca Internazionale di Monterosso il ciclo di eventi “Vino, Produttori e Arte”, evoluzione del progetto “Vino e Produttori”, nato nel 2024 “con l’obiettivo di avvicinare le persone alla cultura del vino e alla realtà di chi lo produce, offrendo un’esperienza autentica di racconto e degustazione”, spiegano i promotori. “Vino, Produttori e Arte”, unirà vino e linguaggi artistici, “perché crediamo che il vino sia arte, così come lo è il gesto quotidiano di coltivare un pendio, scolpire un muretto a secco o custodire un gusto antico”, dicono ancora dall’organizzazione.

Primo appuntamento giovedì 29 maggio alle 18.00 all’Enoteca Internazionale, in via Roma 62. Saranno protagonisti Maria Ernesta Berucci (Piglio) e Andrea Marcesini (Cantina La Felce, Ortonovo), “entrambi produttori Triple A – Agricoltori, Artigiani, Artisti”, sottolineano dal locale, i quali racconteranno il loro approccio naturale e rispettoso alla viticoltura. Ad accompagnare la serata, i quadri dell’artista Sabrina Cardini, in un’esposizione che dialogherà con il racconto dei vini.

