Nuovo ingresso dirigenziale per l’Altarese, ecco Fabio Abate: sarà il direttore sportivo

Sarà Fabio Abate a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dell’Altarese. Abate, con un lungo e glorioso passato al Plodio, dove ha conquistato due storiche promozioni ed un altrettanto miracolosa salvezza in Prima Categoria, torna a vestire i panni del ds dopo l’esperienza in panchina a Ceva.

Ecco le parole del nostro nuovo dirigente giallorosso: “Quest’anno ad Altare ritorno a ricoprire il ruolo che più mi piace, spero di essere di aiuto e di essere all’altezza della fiducia che mi è stata data. Come sempre nello sport, sarà poi il campo a giudicare. Sicuramente l’entusiasmo è alto come la voglia di fare. La base di partenza è ottima, l’anno scorso sono state posate fondamenta solide e ben strutturate. Vediamo se si riesce a migliorare ulteriormente, la voglia di fare e di creare qualcosa di importante c’è, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene!”

