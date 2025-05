Ottant’anni di stampa periodica spezzina finiscono in un libro

Giovedì 29 maggio, presso il circolo Fantoni (galleria Adamello, ore 18), si terrà la presentazione del libro di Pier Giacomo Nigido “Ottant’anni di stampa periodica spezzina. 1860- 1944“. L’opera, edita col patrocinio del Comune e della Dante Alighieri della Spezia, ripercorre, attraverso una scrupolosa catalogazione dei periodici usciti in quegli anni, la storia della città della Spezia e del suo comprensorio in un periodo di fondamentale importanza per la crescita economica, demografica e culturale della città. La presentazione sarà a cura del professor Egidio Banti, che dialogherà con l’autore. Modera la giornalista Gabriella Mignani. L’ evento ha il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria. Ingresso libero.

