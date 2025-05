Parco dell’Aveto: da Euroflora ai parchi naturali, escursioni botaniche gratuite

Dal Parco dell’Aveto

Dallo stand espositivo del Parco dell’Aveto ad Euroflora 2025 ai sentieri dell’Area Protetta per

conoscere la flora spontanea in compagnia di un’esperta botanica. Il Parco dell’Aveto organizza

un’interessante escursione per osservare le fioriture primaverili dell’alta Val Graveglia.

In questo periodo la zona di Pian d’Oneto, un’estesa area pianeggiante dove un fenomeno carsico

ha dato origine ad una dolina caratterizzata da un inghiottitoio, si ricopre di vistose orchidee e altre

specie tipiche legate agli ambienti umidi, come l’orchidea acquatica, il pennacchio a foglie strette e

la parnassia. Il percorso prosegue poi verso il Colle del Chiappozzo dove sarà possibile osservare

vegetazione prativa ed arbustiva con elevate presenza di orchidee e zone rupestri con semprevivi.

Nel percorso di rientro verso Pian d’Oneto si attraverseranno pinete e boschi misti con la tipica

flora nemorale.

