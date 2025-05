Rapina in villa a Bocca di Magra, picchiato il custode

Indagano i Carabinieri sulla violenta rapina in villa avvenuta nella notte fra sabato e domenica sulla strada che da Bocca di Magra conduce a Montemarcello. I banditi sono infatti fuggiti con un bottino di alcune migliaia di euro in contanti ma soprattutto hanno picchiato il custode che li ha sorpresi mentre stavano cercando di forzare la cassaforte. L’uomo, che risiede nella vicina depandance, ha infatti notato una luce accesa e non appena è entrato nella villa affacciata sulla foce del Magra è stato aggredito da almeno tre persone incappucciate. I ladri lo hanno anche legato e gli hanno sottratto il telefono per impedirgli di dare l’allarme e poco dopo si sono dileguati, non prima di aver messo a soqquadro e danneggiato gli interni dell’abitazione causando danni per decine di migliaia di euro. L’uomo, per il quale si è poi reso necessario il ricovero in ospedale, è infine riuscito ad avvertire i Carabinieri.

