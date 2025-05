Salis sindaca di Genova: “La città chiedeva il cambiamento. La giunta? Subito al lavoro ma non c’è fretta”

Genova. “Un cambiamento era auspicato, la città lo chiedeva. Il senso di unità che abbiamo saputo dare con questa coalizione ha convinto l’elettorato e lo ha fatto essere sicuro di votarci“. Sono le prime parole di Silvia Salis, nuova sindaca di Genova dopo la vittoria alle elezioni comunali sancita dai risultati parziali. L’ex atleta è arrivata poco prima delle 19.00 al point di via Carducci insieme alla famiglia, tenendo in braccio il figlio Eugenio, accolta dalla folla che aveva costretto la polizia locale a chiudere la strada.

“Mi sento felice, soddisfatta, soprattutto orgogliosa della gara che abbiamo fatto perché è stata una campagna elettorale fatta veramente al livello che mi aspettavo, ho chiesto questo a tutti noi, ho chiesto a me stessa di non scendere mai a certi livelli e sono orgogliosa che ci siamo riusciti e l’abbiamo fatto per Genova – continua -. L’abbiamo fatto anche perché la politica deve imparare a parlare un linguaggio migliore e deve essere di esempio, sicuramente un esempio positivo, non un esempio becero, negativo di attacchi personali”.

» leggi tutto su www.genova24.it