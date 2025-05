La Priamar Liguria comunica che l’allenatore Mario Cella non è stato confermato alla guida della squadra rossoblù.

Si conclude il biennio del tecnico savonese. Quest’anno la squadra è giunta a un passo dall’immediata promozione sfumata a seguito del pareggio in finale playoff contro la Virtus Don Bosco. “La società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi otto anni tra prima squadra e settore giovanile, augurandogli un buon prosieguo di carriera”.

