Silvia Salis è sindaca, la ‘presa’ di Tursi: “Sarà un onore servire questa città”

Genova. La falcata rapida e decisa, quella di un’ex atleta, lo sguardo puntato verso la meta: Palazzo Tursi, sede del Comune, quella che sarà la sua “casa” per i prossimi cinque anni. Silvia Salis, nuova sindaca di Genova, ha percorso la distanza dal point di via Carducci a via Garibaldi tenendo il figlio Eugenio in braccio, accompagnata da tutti gli alleati e dai sostenitori. E quando ha varcato l’ingresso di Tursi ha tirato un grande sospiro, prima di prendere posto sullo scalone e rivolgersi alla fiumana di persone che l’ha seguita.

“È una grande emozione anche tutto questo amore che abbiamo intorno. Serviremo questa città con il massimo impegno – ha esordito – Sono stati tre mesi veramente emozionanti, credo che abbiamo fatto arrivare il nostro messaggio a questa città. L’affluenza aumentata ci fa capire che ci sono persone che hanno riscoperto la possibilità di migliorare le loro vite tramite la politica, tramite un programma serio. Io voglio ringraziare tutta la coalizione, perché mi ha sostenuto in modo compatto fino a queste elezioni che abbiamo vinto al primo turno, ma io l’ho detto alla prima uscita pubblica che questo era il nostro obiettivo. Era un obiettivo ambizioso ma realistico, perché il campo progressista deve ricordarsi quante sono le cose che lo uniscono, che sono infinitamente di più di quelle che lo dividono”.

» leggi tutto su www.genova24.it