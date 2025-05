Un commisssario e due vice ispettori per il carcere spezzino, Frijia: “Assegnazioni che dimostrano ancora una volta l’attenzione del governo”

“Queste nuove assegnazioni dimostrano ancora una volta l’attenzione di questo governo verso le necessità dell’istituto della Spezia. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo costante impegno verso la Polizia penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del territorio”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratello d’Italia Maria Grazia Frija a commento dell’entrata in servizio alla casa circondariale della Spezia di un nuovo commissario, con l’incarico di vice comandante di reparto, e di due nuovi vice ispettori. Questo a seguito della conclusione del 7° Corso allievi commissari e del 9° Corso allievi vice ispettori della Penitenziaria, che porterà nel complesso all’entrata in servizio di 140 nuovi commissari e 401 nuovi vice ispettori negli istituti penitenziari italiani.

