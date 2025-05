A Savona un incontro sul porta a porta organizzato da Europa Verde e Verdi Liguria

Savona. “A Savona è in corso la transizione dal sistema di raccolta dei rifiuti di tipo stradale a un sistema porta a porta. Un passaggio senz’altro delicato per lo sforzo riorganizzativo e culturale che rappresenta, ma quanto mai necessario oggi in termini di sostenibilità ambientale. Questo stesso percorso, che molti cittadini savonesi stanno vivendo con disagio, è stato attraversato da tante altre città italiane. Per alzare lo sguardo dalla situazione locale e dalle polemiche di questi mesi e tentare di ragionare con una maggiore visione di insieme, Europa Verde ha organizzato un evento che si terrà venerdì 30 maggio alle 17.30 nella sala Nassiriya al piano terra del Palazzo della Provincia di Savona”. Lo dichiara Europa Verde e il gruppo Verdi Liguria.

“Si parlerà di raccolta differenziata, di porta a porta, della sua motivazione e delle esperienze avute in altri Comuni italiani dove è stata adottata da anni. Sarà l’occasione per conoscere i progetti, i problemi e le soluzioni adottate dalla voce di chi le ha vissute in prima persona come amministratore o tecnico arrivando a costruire modelli di successo”.

