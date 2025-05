Botta al ginocchio per Vignali, a Cremona si valutano Bianchetti e Antov

Due giorni dopo la qualificazione alla finale playoff, Spezia e Cremonese valutano gli uomini a disposizione per i due appuntamenti più importanti della stagione. Gara 1 è sempre più vicina e a circa 48 ore dalla sfida sono diverse le situazioni da monitorare. In casa grigiorossa è la difesa il reparto più sotto controllo: la partita contro la Juve Stabia ha visto il ritorno tra i convocati di Valentin Antov e Matteo Bianchetti, che però ha seguito la sfida dalla tribuna.

Un problema al ginocchio infastidisce il centrale bulgaro, che infatti non ha giocato nemmeno un minuto nelle semifinali ed è fermo dalla partita pareggiata contro il Sassuolo lo scorso 4 maggio, mentre il difensore italiano si era fermato proprio nella sfida di andata contro gli stabiesi, costringendo Stroppa a schierare a gara in corso il giovane Lorenzo Moretti. Entrambi, Antov e Bianchetti, sono da valutare per la partita contro lo Spezia, dove invece ci sarà Luca Ravanelli, 90′ allo Zini contro la Juve Stabia, nonostante una condizione precaria. Presenti anche Charles Pickel e Luca Zanimacchia, entrambi convocati per la semifinale di ritorno, seppure in panchina per tutti i novanta minuti. Una contusione ormai riassorbita per il centrocampista, affaticamento muscolare superato per l’esterno, che non dovrebbe comunque partire dall’inizio visto il grande stato di forma di Tommaso Barbieri.

