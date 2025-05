Cocaina, clan e container: così il savonese è centrale nel traffico internazionale. Il rapporto della Dia

Provincia. La provincia di Savona continua a essere uno dei punti più delicati per i traffici di droga in Liguria. Lo conferma l’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che fotografa una realtà in cui lo spaccio di stupefacenti – spesso legato a organizzazioni mafiose o gruppi stranieri – rappresenta il nodo centrale della criminalità organizzata sul territorio.

Nel solo 2024, Savona è finita più volte al centro di importanti operazioni antidroga. A febbraio, la polizia ha smantellato una rete stabile di spaccio attiva nel cuore del capoluogo: 24 persone – per lo più di origine nigeriana e gambiana – sono finite in manette per la gestione di un traffico che comprendeva cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana. Pochi giorni dopo, a marzo, 18 chili di cocaina sono stati sequestrati sull’autostrada A10, nascosti in due auto partite dalla Spagna e intercettate al casello di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it