Comunali, Ilaria Cavo conquista il record di preferenze: “Andrò in consiglio comunale”

Genova. Nonostante il record assoluto di preferenze in queste elezioni comunali (3.160) non diventerà vicesindaca di Genova. Ma Ilaria Cavo, ex assessora regionale con Toti e deputata di Noi Moderati, rimarrà comunque in consiglio comunale a fare opposizione grazie al risultato ottenuto con Orgoglio Genova.

Ad annunciarlo è lei stessa in un post all’indomani della vittoria di Silvia Salis: “Ci sarà il tempo per le riflessioni e per metabolizzare questo momento. Di certo essere la candidata più votata di Genova oggi mi riempie di orgoglio e responsabilità. Sarò in consiglio comunale, in un raccordo con il mio ruolo da parlamentare, lavorando al meglio per la nostra Genova”.

