Comunali, la lunga lista dei “trombati” del centrodestra: quattro assessori fuori da Tursi

Genova. È lunga la lista degli esponenti politici travolti dal ribaltone politico a Palazzo Tursi. Una strage di poltrone che riguarda esclusivamente il centrodestra, visto che il centrosinistra vedrà aumentare i posti a disposizione tra consiglio e giunta comunale e nessuno dei ricandidati è rimasto escluso.

In Vince Genova – la lista che proponeva in bella vista il nome di Piciocchi e che ha superato il 10% nonostante la sconfitta della coalizione – non ce l’hanno fatta l’assessora Lorenza Rosso (prima dei non eletti con 368 preferenze), il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba (capolista e coordinatore), l’assessore Enrico Costa cooptato nei mesi della reggenza, l’ex leghista Federico Bertorello e i consiglieri uscenti Elena Manara e Umberto Lo Grasso.

