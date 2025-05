Consegnati 45.000 euro in borse di studio ai figli dei dipendenti di Coop Liguria

Liguria. Sono state consegnate stamattina, presso la Biblioteca Universitaria di Genova, le 34 borse di studio riservate a figli e figlie dei dipendenti di Coop Liguria, assegnate ad altrettanti giovani meritevoli, che hanno ottenuto risultati brillanti nel proprio percorso di studi. Il valore complessivo delle borse assegnate per l’anno 2024 è di 45.652 euro sui 120.000 stanziati per il triennio 2023-2025.

“Un valore in linea con quello erogato lo scorso anno – commenta il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – che dimostra ancora una volta che i giovani non sono affatto svogliati, ma pronti a impegnarsi per fondare sullo studio e sulle competenze la costruzione del proprio futuro”.

