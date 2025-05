Corniglia oltre il turismo “mordi e fuggi”: cinque maestri d’eccezione per la seconda rassegna organistica

Corniglia, borgo delle Cinque Terre che da anni si impegna a preservare la propria identità e a promuovere un turismo sostenibile, lontano dalla logica del “mordi e fuggi”, si prepara ad accogliere la seconda edizione del suo festival organistico. L’iniziativa, diretta dal maestro Matteo Pasqualini, si inserisce perfettamente in questa filosofia, valorizzando il vivere il territorio attraverso la cultura e la musica di qualità.

Il festival, che prenderà il via il 31 maggio 2025, è un’occasione per celebrare il prezioso organo della Chiesa di San Pietro Apostolo, costruito nel 1917 dai Fratelli Baldi di Torino e restaurato tra il 2022 e il 2024 dai Fratelli Marin di Lumarzo. Questo importante recupero è stato reso possibile grazie al contributo congiunto della Conferenza Episcopale Italiana, del Comune di Vernazza, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e, soprattutto, della comunità cornigliese, con il fondamentale sostegno dell’associazione Uniti per Corniglia e della diocesi. L’associazione Uniti per Corniglia, che recentemente è entrata nel Consorzio Turistico Cinque Terre, ha avuto un ruolo determinante nel promuovere e rendere possibile questo restauro, a testimonianza di un impegno corale per la valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale. Le varie fasi del restauro sono stata anche raccontata in un documentario dal titolo ” Corniglia: una comunità, una storia. L’organo restaurato”.

Il programma dei concerti: cinque appuntamenti, che vedranno alternarsi maestri d’eccezione

31 maggio 2025: la concertista Giulia Biagetti eseguirà brani di Bach, Witt, Walther, Zwart, Bedard e Stamm.

28 giugno 2025: Andrea Vannucchi proporrà un repertorio che include composizioni di Ascenso, Dobici, Bottigliero, Bossi, Capocci, Tebaldini, Guilmant, Stanford, Cotrufo e Petrali.

16 luglio 2025: Fabrizio Fancello si esibirà con musiche di Bossi, Capocci, Franck, Polleri, Bellando, Saint-Saëns, Guilmant, Dubois e Pedemonte.

6 agosto 2025: Fabio Macera interpreterà opere di Mendelssohn, Sibelius, Merikanto, Bach, Rheinberger, Wély, Saint-Saëns, Ropartz e Karg-Elert.

7 settembre 2025: il direttore artistico Matteo Pasqualini chiuderà il festival con musiche di Stanley, Telemann, Bach e Clarke.

