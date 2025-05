Savona. “Differenziata discriminata? No grazie!”. E’ questo il titolo dell’incontro pubblico aperto a tutti contro il porta a porta che si terrà giovedì 29 maggio alle 18 alla Sms Fornaci Serenella in corso Vittorio Veneto a Savona.

L’iniziativa è stata organizzata dai firmatari della petizione per chiedere i bidoni con la tessera in tutta la città, per “parlare, informare, proporre”.

» leggi tutto su www.ivg.it