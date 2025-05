Elezioni comunali Genova, i risultati definitivi: Salis chiude oltre il 51%, il Pd primo partito al 29%

Genova. A scrutinio ultimato Silvia Salis, candidata del centrosinistra, è eletta sindaca di Genova col 51,48% dei voti validi, corrispondenti a 124.720 preferenze. Il verdetto dei risultati definitivi inchioda Pietro Piciocchi al 44,2% con 107.091 voti.

Nessuno degli altri candidati sindaci riesce a superare la soglia di sbarramento del 3% prevista per entrare in consiglio comunale. Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione si ferma all’1,45% (3.502 voti), Antonella Marras di Sinistra Alternativa all’1,29% (3.131 voti), Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare allo 0,79% (1.917 voti), Raffaella Gualco di Genova Unita allo 0,51% (1.248 voti). Ultima classificata Cinzia Ronzitti del Partito Comunista dei Lavoratori con lo 0,27% (651 voti).

» leggi tutto su www.genova24.it