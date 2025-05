Franciosi: “Lezione genovese sia tenuta presente anche per le prossime elezioni spezzine”

“Il successo di Silvia Salis e della coalizione di centrosinistra a Genova dimostra che le opposizioni unite possono vincere perchè l’unità è credibilità di intenti, superando veti e vecchi pregiudizi. Il confronto con quanto è accaduto alle ultime elezioni regionali è sotto gli occhi di tutti, ma l’ammonimento veniva da lontano e alla fine l’abbiamo capito. Mandare a casa Giorgia Meloni e i suoi devoti accoliti vale tutto ovvero il futuro del Paese”. Lo dichiara in una nota Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia viva.

“La lezione genovese – davvero felice – deve essere tenuta presente anche per le prossime elezioni spezzine – prosegue Franciosi -. Per farne tesoro occorre che al più presto le opposizioni si incontrino per ragionare di come costruire un futuro migliore anche a Spezia e in tutti i territori per ora governati dal centrodestra che non è capace di dare risposte efficaci ai problemi delle nostre comunità nè di avere visione del futuro. Per questo Italia Viva si augura che arrivi presto domani anche nel nostro territorio”.

