Garlenda, il 28 maggio incontro sulle tecniche di primo soccorso promosso dai Lions

Garlenda. Incontro sulle tecniche di primo soccorso. Aperto a tutti e gratuito, è promosso dal Lions Club Albenga Val Lerrone Garlenda, con il patrocinio del Comune di Garlenda e la collaborazione della Croce Bianca di Albenga: si svolgerà il 28 maggio, alle ore 20.30 nella palestra comunale di Borgata Ponte.

“I primi istanti dopo un malore, sono fondamentali per salvare una vita o evitare conseguenze gravi – ha dichiarato il Sindaco di Garlenda Alessandro Navone – per questo ospitiamo volentieri questo tipo di attività con l’aiuto di chi, ogni giorno, a vario titolo si impegna per la collettività. Queste serate servono anche a stimolare nei cittadini un impegno personale e confidiamo che qualche partecipante voglia poi iscriversi alla sezione di Garlenda della pubblica assistenza. I miei complimenti al Lions Club e alla Croce Bianca per questa iniziativa”.

