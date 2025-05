I sommozzatori dei vigili del fuoco potenziano il servizio di pronto intervento con un battello ultra innovativo

Genova. I cantieri MED di Cervia hanno consegnato nella suggestiva cornice della Lega Navale Italiana Sezione di Genova in via Pionieri e Aviatori d’Italia, 89 un battello pneumatico a scafo rigido da 8,5 metri 850 PRO VV.F per il Servizio Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il battello progettato e realizzato dalla divisione MED Defense, oltre ad avere spiccate doti nautiche è altamente performante per la sua stabilità, velocità e sicurezza anche in condizioni meteo avverse, oltremodo si distingue per essere un mezzo ampiamente versatile e modulare potendo aggiungere o rimuovere accessori e complementi di coperta.

