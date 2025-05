Idrovore della piana del Magra strategiche per la sicurezza idraulica, sarà realizzata anche cassa di laminazione

Una settimana ricca di eventi, attività educative e visite guidate dedicate alla sensibilizzazione sul valore dell’acqua, alla sicurezza idraulica e alla sostenibilità ambientale. È questa la sintesi della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, iniziativa promossa dall’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica), organizzata in Val di Magra dal Consorzio Canale Lunense in collaborazione con ANBI Liguria e denominata ‘Il Cerchio dell’Acqua – Risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità’.

Evento centrale è stata l’apertura straordinaria dell’idrovora La Turbina a Marinella di Sarzana, uno degli impianti più importanti e strategici per la prevenzione del rischio idrogeologico della piana del Magra. L’iniziativa, con apertura anche dell’idrovora del Forlino a Luni Mare, altro impianto strategico e visitabile, ha riscosso grande partecipazione da parte di cittadini, consorziati, tecnici e volontari della protezione civile, tutti desiderosi di conoscere da vicino una realtà operativa essenziale, normalmente nascosta agli occhi del pubblico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com