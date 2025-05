Il Quiliano&Valleggia conferma mister Gianluca Molinaro: “Ripartiamo dal girone di ritorno”

Prosegue il matrimonio tra il Quiliano&Valleggia e mister Gianluca Molinaro. Ieri sera il club si è riunito per parlare della guida tecnica in vista del campionato di Prima Categoria stagione 2025/2026. L’allenatore era arrivato nel club biancorossoviola l’anno scorso dopo le esperienze all’Altarese e al Cengio.

Una stagione, quella appena conclusa, che ha visto la squadra incontrare non poche difficoltà nella prima parte di campionato salvo poi chiudere in crescendo. “Prendiamo come punto di partenza la seconda parte dell’annata – spiega il presidente Giuseppe Vitellaro -, il mister è stato premiato per come ha saputo far crescere la squadra e per il suo attaccamento alla società, che va oltre le sue competenze tecniche che godono della mia stima. Competenze indiscutibili per la nostra categoria. Faccio al mister un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione con l’intento di superare in termini di risultati quella appena conclusa“.

» leggi tutto su www.ivg.it