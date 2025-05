Meteo, cieli nuvolosi e qualche precipitazione sulla Liguria: mercoledì torna il sole

Liguria. Un piccolo cavo d’onda, in discesa dalla Francia, causa un veloce peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest nella giornata di oggi. Miglioramento a partire dalla giornata di domani (mercoledì 28 maggio), con condizioni di stabilità e temperature in assestamento su valori tardo-Primaverili. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottata con nuvolosità crescente, specialmente sui versanti padani. Prime precipitazioni approcceranno i versanti padani e le aree interne del Centro-Ponente in tarda nottata e prima mattinata con piogge a carattere di rovescio e qualche colpo di tuono.

