Nido Tendola, incontro con la pediatra Paola Tosca e laboratori per bambini 0-6 anni

La dottoressa Paola Tosca, pediatra, domani, mercoledì 28 maggio, ore 17.00, incontra al Nido Tendola di Sarzana, in via XXI luglio n.2, le famiglie interessate a fare domande e avere risposte sulla salute dei loro figli. Durante il pomeriggio saranno realizzati laboratori tematici per bambini da 0 a 6 anni a cura degli educatori di Coopselios.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Distretto socio sanitario 19 Val di Magra.

L’appuntamento si inserisce all’interno del progetto “Cittadinanza Neurodivergente” selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

