Recco: Capurro giocattoli (1971) si è trasferito in via 25 Aprile

Il negozio di giocattoli e cartoleria della famiglia Capurro, commercianti recchesi di vecchio stile, si è traferito da piazza Gastaldi a via 25 Aprile nei locali di un’ex officina, occupandone l’intero piano terra. Un avvicinamento al centro e un rilancio di questa storica attività. Ampi spazi, esposizione di giocattoli, linea zaini, tutto ciò che può interessare i bambini. La famiglia Capurro gestisce con successo una cartoleria in piazza San Giovanni Bono e una libreria in via 4 Novembre.

(Foto Consuelo Pallavicini)

